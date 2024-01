VIDEO: Una de las ocho colombianas supuestamente secuestradas en Tabasco cuenta su versión de lo sucedido

TABASCO.- "Nosotras estamos acá de voluntad", afirmó Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas por sus familiares presuntamente como desaparecidas.

A través de un video, la mujer extranjera ofreció su relato, asegurando que las grabaciones difundidas en ciertos medios de comunicación son falsas y que su llegada a Villahermosa fue de manera voluntaria, confirmando que poseen la documentación correspondiente en regla.

Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos videos que montaron", indicó.