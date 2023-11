VIDEO: “Un compañero me tiró gasolina y otro me prendió”: Joven quemado en escuela de Edomex

ESTADO DE MÉXICO, México.- Cristian, el joven de 18 años que fue quemado por sus compañeros dentro de la Escuela de Mecánica Automotriz Cedva, plantel Texcoco, dio su versión de los hechos: “Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina y uno que traía un encendedor me prendió”.

En un video difundido por redes sociales, Cristian narró que, luego de que le rociaran gasolina y le prendieran fuego a su pantalón, las llamas se extendieron rápidamente por su cuerpo, por lo que una de sus compañeras trató de auxiliarlo.

Contó que una compañera trató de auxiliarlo:

Una compañera traía su chamarra y me empezó a pegar para que se me bajara el fuego y el maestro me echó agua. Me quité el pantalón rápido y me tiré al suelo”, detalló.