VIDEO: Simulan ahorcamiento de diputado de Morena por no cumplir sus promesas

CHIAPAS, México.-El domingo pasado, el aspirante a la alcaldía de San Cristobal de las Casas, Chiapas, acudió a dicho municipio para realizar actos proselitistas. Sin embargo, el candidato de Morena fue recibido de manera hostil por la comunidad de Los Llanos, puesto que lo acusaron de no cumplir sus promesas cuando fue diputado local del Partido Verde Ecologista de México.

Por ello, indígenas tsotsiles detuvieron a Juan Salvador Camacho alrededor de las 15:00 horas del 16 de mayo , a quien le quitaron los zapatos, destruyeron sus antejos y o llevaron al patio de una escuela de la localidad, en donde había una soga colgando de árbol y simularon ahorcarlo.

��#AHORA| En #Chiapas, indígenas de Los Llanos, simulan ahorcamiento, para obligar al candidato de #Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho, a pagar 300 mil pesos por no haber gestionado obras prometidas de cuando fue diputado local. pic.twitter.com/vgHIb4PmEW — Ahora Noticias (@AhoraTabasco) May 19, 2021

Se llegó a mencionar que a cambio de su liberación el candidato de Morena había pagado 300 mil pesos a la comunidad de San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, en una entrevista realizada el pasado 17 de mayo, negó que haya pagado tal cantidad.

Nuestras comunidades de San Cristóbal guardan un malestar producto de años de indiferencia de parte de las autoridades, que históricamente las han visto como botines electorales. Conciliamos, dialogamos, salimos avante y estamos más fuertes que nunca”, indicó el candidato.

También encerraron a 21 integrantes de su equipo de campaña

No obstante, ofreció disculpas por el desempeño del ayuntamiento vigente, admitiendo que la alcaldesa -también de Morena- Jerónima Toledo no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo que ella "no representa a la Cuarta Transformación, sino a la simulación".

En un comunicado se reveló que además de someter a Salvador Camacho, 21 integrantes de su equipo de campaña fueron dirigidos a una escuela en donde fueron encerrados.

Por último, el ex diputado agradeció a los simpatizantes de su partido, en donde aseguró que ganará las elecciones que se realizarán este 6 de junio.