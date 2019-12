VIDEO: Le robaron su cartera en una cafetería de Coyoacán; enfrenta a ladrones

CIUDAD DE MÉXICO.- Una usuaria de redes sociales compartió un video donde se observa cómo le roban la cartera en una cafetería en la plaza comercial Centro Coyoacán, el pasado 28 de diciembre.

En la grabación se observa que una mujer aprovecha que la denunciante habla con su acompañante para hurgar entre su bolsa y llevarse su cartera.

La víctima, al percatarse del robo, solicitó las grabaciones del lugar, rastreó con la banca móvil a los posibles responsables, los enfrentó y logró que los detuvieran.

Esta pendeja me robó la cartera pero la perseguí y la atrapé por favor RT pic.twitter.com/mzjvGZSfgV — Erika Schrödinger (@belleven) December 29, 2019

“La verdad atraparla fue “fácil” ya que el establecimiento me compartió el video y las notificaciones de la tarjeta que llegan al celular me indicaban donde estaba, que fue muy cerca de donde me sacó la cartera por eso pude encontrarlos y enfrentarlos ahora están detenidos (sic)”, se lee en la publicación.

Tras dar aviso a la policía capitalina, detuvieron a la mujer y a su acompañante, quienes habrían realizado diversas con las tarjetas de la víctima.