VIDEO: Joven ayuda a mujer que no podía respirar en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.-Una mujer con problemas para respirar y con tos, fue auxiliada por una joven en Tecamachalco, quien grabó un video y pide a la gente "¡Quédense en casa esto es una realidad!", al lugar llegaron policías municipales en espera de una ambulancia para que sea trasladada a un hospital.

En avenida de Los Bosques y avenida de Las Fuentes, una mujer sola de aproximadamente 30 años estaba sentada en el pasto a donde salió a pedir ayuda, luego de que no podía respirar. Una joven que pasaba en su auto se detuvo para auxiliarla y al lugar llegaron patrulleros de Naucalpan, quienes habrían pedido el apoyo de una ambulancia especial.

"Estoy aquí en la calle, en Tecamachalco, me paré a auxiliar a una señora, porque no deja de toser, no puede respirar. Ella usa el transporte público, vive sola, no puede respirar, la vi en la calle, me paré a ayudar. ¡Quédense en casa, esto es una realidad, tenemos que guardar distancia. Ella utiliza el transporte público. Tenemos que hacer caso y quedarnos en casa!", reiteró la joven en un mensaje video grabado.

⚠️ IMPORTANTE DIFUNDIR ⚠️

Hoy jueves 16 de abril, una amiga que es médico, se paró a ayudar a una señora en Tecamachalco con muchos síntomas compatibles con los del COVID-19. Vean el video esto NO ES UNA BROMA #QuedenseEnCasa @JessieeEsquii pic.twitter.com/z5EMmOMKDa — Viviana Leal (@VivianaLealR) April 16, 2020

La mujer ingresó a una de las casas de la zona, donde presuntamente trabaja y está sola, en espera de que llegue una ambulancia, confirmaron vecinos de Tecamachalco.

El Universal solicitó versión a autoridades de Naucalpan, sobre el auxilio prestado a la mujer enferma, quien luego de más de tres horas permanecía en espera de una ambulancia, toda vez que su condición física no le permitió utilizar un transporte público o taxi.

Paramédicos del Instituto Municipal de Atención a la Salud (IMAS) de Naucalpan, llegaron al sitio y proporcionaron auxilio inicial, cubrebocas, una careta y una bata desechable a la mujer, mientras permanecen en espera de una ambulancia equipada para su traslado.