VIDEO: Graban a médico agrediendo a enfermera en Chihuahua

CHIHUAHUA.- Graban a cirujano plástico agrediendo a enfermera en Chihuahua; protestan por justicia.

El médico fue identificado como Manuel Enrique Guzmán García, acusado de agredir hasta aventar al suelo a la enfermera Magdalena García, de 55 años.

El acto ha causado gran indignación ocurrió hace unos días en la Unidad de Cirugía Ambulatoria, ubicada en la calle Fernando de Borja en la colonia San Felipe.

Presuntamente la mujer reclamó al doctor por la mala atención que había recibido su familiar, ya que había tardado tres horas en llegar a la clínica pese a que la paciente presentaba un hematoma en la cara que derivó en una insuficiencia.

En la grabación se ve al cirujano jalando a la enfermera del brazo y llevándola a la salida de la clínica.

Al llegar a la recepción, el cirujano abre la puerta y avienta a la mujer a la calle, quien cae al suelo y queda tumbada en la acera.

El Colegio de Médicos Cirujanos Plásticos de Chihuahua reprobó la conducta errónea de Guzmán García e hizo hincapié en que no forma parte de dicha agrupación.

La agresión también fue reprobada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El médico ofreció una disculpa pública justificando que “al tratar de revisar a una paciente, a la que realizó un rejuvenecimiento facial, había una persona que le impedía realizar su labor”.

Entiendo que era una situación de estrés, nerviosismo… le pedí que me permitiera atenderla y salimos, salió del cuarto y pateó la puerta para abrirla, al entrar me golpeó, fue cuando decidí tomarle las manos y conducirla a la salida. Quiero decir que nunca la lastime o la golpee, no la agredí", expuso.