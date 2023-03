VIDEO: Exhiben pelea de alumnas en Celaya incitada por adultas

GUANAJUATO, México.-Un video exhibió la pela de dos alumnas de la Telesecundaria Número 29, ubicada en Celaya, Guanajuato.

En la grabación, que se viralizó este jueves en redes sociales, se puede observar el inicio de la pelea a las afueras de la institución educativa, cuando las adolescentes discuten y comienzan a golpearse hasta que una de ellas cae.

No obstante, la pelea también fue presenciada por un grupo de adultas que no solo no intentaron detenerla, sino que además habrían alentado a las jóvenes a la violencia, según se aprecia en el clip.

¡Déjelas, déjelas! ¡No se metan! ¡Cállate! ¡Así como me ves de vieja, p…, te parto tu madre! ¡Azótala en el suelo! ¡No la sueltes!", se escucha.

En cuanto a este caso de las estudiantes de Celaya, de acuerdo con Reforma y diversos medios locales, la Delegación de Educación Regional desconoció el incidente, así como cualquier información que pudiera tener el personal educativo.

Por ello, a través de su área de comunicación, informó que se revisará el incidente para determinar el sistema educativo al que correspondían las estudiantes, así como la actuación que tendrían.