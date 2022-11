VIDEO: Exhiben a dueño del Restaurante Bellini del WTC de la CDMX maltratando guardia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Dueño del Restaurante Bellini maltrata guardia de seguridad y exhiben en redes sociales.

El agresor fue identificado en redes sociales como Mario Rodríguez Sáez, dueño del Restaurante giratorio Bellini, ubicado en el edificio World Trade Center, en la Ciudad de México. En un principio también mencionaban el nombre de Nelson Maidens.

El guardia de seguridad fue agredido al interior del edificio ubicado en la colonia Nápoles, quien recibió de Mario Rodríguez Sáez empujones, insultos y calificativos como “gato de mierd…”.

Dueño de restaurante maltrata guardia de seguridad

En los videos que circulan en las redes se da cuenta que el problema inició cuando un elemento de seguridad le habría prohibido el acceso a la hija del empresario, quien presuntamente no quiso identificarse al querer entrar.

Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales muestran las agresiones físicas y verbales en contra del guardia por parte del dueño del famoso restaurante giratorio.

�� Nelson Maidens, dueño del restaurante Bellini, ubicado en el WTC, agredió a uno de sus empleados porque le negó el acceso a su hija https://t.co/iLCSztJ6Uk pic.twitter.com/dhftbxLbH6— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) November 10, 2022

Dueño de restaurante Bellini insulta guardia de seguridad

En la videograbación se ve cómo el hombre le grita en reiteradas ocasiones al elemento de seguridad privada, mientras alguien graba la escena.

¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu pu… madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una ching… como esta y a pu…os, ¡eh! Ándale, cab.… Háblale a tu jefe”, le dice el empresario, al mismo tiempo que le reclama por no haber dejado pasar a su hija.

Te puede interesar: Psicópata

No obstante, el guardia de seguridad le dice que no llamará a su jefe, hecho que hizo enfurecer más al dueño, quien comenzó a golpear y a empujar al hombre.

Oiga, no me toque. ¡No me toque! No le voy a llamar. Jamás le dije que no podía pasar”, reitera el guardia.

Dueño de restaurante Bellini insulta guardia de seguridad

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu pu.. madre. Gato de mier… No seas idiota”, grita el dueño.

Usuarios reprobaron la actitud del empresario y pidieron la intervención de las autoridades y defendieron el trabajo que hacía el guardia.