VIDEO: Antes de suicidarse, culpa a la alcaldesa panista Lía Limón y la acusa de corrupción; llama a AMLO que no quede su muerte impune

CIUDAD DE MÉXICO.- Difunden video de D “n”. culpando a Lía Limón, alcaldesa de Alvaro Obregón por su suicidio y acusándola de amenazar con matar a su familia y de corrupción.

Te repito Lía, no sabía que ibas a cumplir tus amenazas de mandarme matar junto con Mariana, por eso decidí quitarme la vida”, dijo en un video difundido por el periodista Carlos Jiménez.

“No le hagas daño a la gente Lía, me duele mi Geovana, me trataste como una vil basura delante de Geovana, no entiendo cómo dices querer a los niños cuando me trátate de la vil mierda delante de mi sobrina”, expone el ahora fallecido.

“ME TRATASTE COMO UNA VIL BASURA, LÍA"

Es parte de una serie de videos q grabó Darío Villeda antes de suicidarse esta madrugada.

Ademas, dejó una nota donde responsabiliza a @lialimon

Antes de su muerte culpa a Lía Limón de corrupción

En las imágenes D “n” aparece sólo, a oscuras y entre llantos hace las acusaciones a la alcaldesa del PAN en Álvaro Obregón de mandarlo matar junto a su familia y por corrupción.

“Alguien que confió en ti, que votamos por ti, pensando que tu administración iba a ser buena, pero ve…”, lamenta.

Maldita corrupción y solo por decírtelo en tu cara que hay una corrupción indiscriminada en establecimientos mercantiles, en obras, en vía pública, en tianguis, en todas las áreas hay muchísima corrupción, me arrepiento de haber participado en esta administración, los únicos que pagaron los platos rotos son mi familia y hermanos…”, agrega Darío.

En el pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que esto no quede impune.

Darío se suicidó durante la madrugada del miércoles.