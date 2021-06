VIDEO: AMLO exhibe insultos de Héctor Aguilar Camín y le dice que entienda que se acabó la “robadera”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en en su conferencia matutina al periodista Héctor Aguilar Camín que en un video plantea frenarlo en la revocación de mandato, además de llamarlo “pe…jo y petulante”.

El presidente dijo que no les ha funcionado la estrategia ni funcionará, pero que le echen ganas pero que entiendan que “ya se acabó la robadera”.

Este es un signo de la decadencia (intelectual) de México, qué se necesita, que ya haya una renovación jóvenes escritores, poetas, artistas, lo que produjo la revolución mexicana, novelistas, escritores, los grandes pintores, muralistas”, resaltó.

Insultos de Aguilar Camín a AMLO

El video es sobre una videoconferencia donde Aguilar Camín llama a derrotar a Morena y a López Obrador.

“Tenemos un momento institucional de presión sobre la Corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21 en donde hay que derrotar a Morena y a López y luego en el 22 si perdió las elecciones en 21 estará tan jodido todo el País porque no se va a recuperar muy rápido que probablemente pierda también la revocación del mandato por pe…jo y por petulante…” expone Aguilar Camín”.

AMLO cuestiona nulo aporte al arte, cultura, ciencia de estos personajes

López Obrador cuestionó cuánto han aportado a la ciencia, cuánto es el aporte al arte a la literatura de personas como Krauze o Aguilar Camín que eran beneficiados con grandes recursos en administraciones anteriores.

“Eso es otra cosa, pero tienen el control…” expresó.

El mandatario añadió que en lugar de darles dinero a ellos es mejor darlo a las familias pobres para que los niños y jóvenes no abandonen la escuela, que puedan terminar una carrera.

Krauze y Aguilar Camín como zorros en el gallinero: AMLO

El presidente indicó que anteriormente el Gobierno estaba para servir a una minoría donde todos sacaban dinero, robaban.

Imagínese Aguilar Camín hace una revista y tira 10 mil ejemplares y el Gobierno compraba 9 mil y dónde esta la revista, quién sabe. Krauze también otra revista letras libres…que para ellos la libertad del zorro en el gallinero, esa es la libertad que quieren”, cuestionó.

AMLO ve adversarios menguados

López Obrador declaró que los adversarios están muy menguados, no tienen personas con prestigio, no tienen gente honesta, no tienen gente íntegra, no tienen gente que le tenga amor al pueblo.

El problema lo tienen ellos, de dónde van a sacar, a quién? Claudio? la esposa de Felipe Calderón? Quadri? va a regresar Diego? Chong? quien? Loret de Mola, o Krauze o Aguilar? de dónde, creen que el pueblo está dormido? van a san un personaje famoso, van a fabricar a alguien? van a meter al mercado a un personaje como se introduce al mercado un producto chatarra?”, cuestionó el mandatario.

Pensaban que iba a ser fácil, -ah no… en la intermedia ahí lo derrotamos y se acaba el proyecto y volvemos por nuestros fueros y que siga la corrupción-…no pudieron, ojalá ellos vayan entendiendo que son otros tiempos y ya no se permite robar…prohibido robar, se acabó la robadera”, expuso.