VIDEO | Ricardo Anaya responde a "mentiras de Emilio Lozoya’; lo demandará por daño moral

HERMOSILLO, Sonora.- Este miércoles se filtró a la prensa la denuncia de hechos que Emilio Lozoya Austin interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde entre otras cosas señala que en la primera semana de agosto de 2014 le entregó al entonces diputado Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional (PAN), 6 millones 800 mil pesos para apoyar sus aspiraciones políticas de ser Gobernador de Querétaro.

Los recursos, de acuerdo al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) procedían de sobornos que le habían entregado a él la constructora brasileña Odebrecht, y le fue dado a Anaya Cortés por instrucciones de quien era Secretario de Hacienda (SHCP), Luis Videgaray Caso.

Ante lo cual, el también excandidato presidencial panista calificó de “falsa y verdaderamente ridícula” la acusación en su contra. Mediante un video en redes sociales, Ricardo Anaya indicó que ese agosto de 2014, cuando se asegura que recibió un soborno como legislador federal, ya se había separado el 6 de marzo del mismo año.

Por lo que, debido a los señalamientos del exfuncionario peñanietista ante la FGR, afirmó que mañana jueves presentará una demanda contra Lozoya Austin, a las "9:00, cuando abren los juzgados, por daño moral, al tener la certeza de que no hay sustento alguno de la mentira infame que ha inventado en mi contra".

En la grabación declaró:

Además de corrupto salió muy malo para mentir Lozoya. El cargo que yo ocupaba en agosto de 2014 era el de Secretario General del PAN, y tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador, sino que me estaba preparando para asumir la presidencia del PAN”.

Cabe destacar, dijo el excandidato presidencial que, como líder del PAN interpuso una denuncia contra el también Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto para titular del Ejecutivo (2012), por la adquisición de Agronitrogenados. Aunado a que también señaló el presunto caso de corrupción de Odebrecht. En consecuencia, sentenció "Lo declarado por Lozoya es sencillamente falso”.

Por otra parte, exhortó al Gobierno Federal actual a no hacer un uso político del caso contra la oposición. "Que no sueñen con que me voy a dejar, conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”, aseveró categóricamente.

En la denuncia de hechos del exdirectivo de la paraestatal, este acusó por presuntos actos de corrupción a los:

Expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Exfuncionarios Luis Videgaray Caso, José Antonio González Anaya, José Antonio Meade Kuribreña y Carlos Treviño Medina.

Exlegisladores Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega, Jorge Luis Lavalle Mauri, David Penchyna Grub, Ernesto Cordero Arroyo y Ricardo Anaya Cortés.