Usuarios tienen miedo de usar escaleras eléctricas en metro tras incidente en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.- En la Línea 7 del Metro de la Ciudad de México, algunos usuarios evitan las escaleras eléctricas de la estación Polanco debido a un incidente ocurrido ayer.

Dos de las escaleras no están funcionando, una de ellas está resguardada y la otra no. Se ha iniciado una investigación después de que se sospechara que el incidente podría haber sido un acto premeditado.

De nuevo el metro sin mantenimiento de la CDMX pone en riesgo la integridad física de quienes lo usan.

En esta ocasión fue en Polanco en donde las escaleras se vencieron dejando a varias personas lesionadas y atrapadas.

Usuarios evitan usar escaleras eléctricas

A pesar de que algunos usuarios optan por utilizar la escalera eléctrica que no está en funcionamiento y subirla a pie, la mayoría evita tanto esta escalera como las que continúan operativas.

"La verdad como ya iba un poco tarde a mi trabajo, pues no le tomé importancia, me subí caminando y ya después comencé a ver que llegaron patrullas y llamaron a la ambulancia, pero no, yo ahorita ocupé las escaleras normales".

"Últimamente ha habido mucha gente en el metro, se aglomera mucho la gente y en las escaleras se acumula y no avanzamos rápido, obviamente también hay una falta de mantenimiento en las instalaciones. -El día de hoy un par de escaleras si están funcionando. ¿Las utilizaste?- No. -¿Por qué? Porque me dio miedo".

"No, no me importa, prefiero, pero es más seguro a que te vayas a caer". comentaron Nahum, Berenice y Ángel; usuarios asiduos de la línea 7 del metro.