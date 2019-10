Usan "doble chaqueta", acusa AMLO a líderes empresariales

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin mencionarlo por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar al presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, al señalar que usa una “doble chaqueta” como líder empresarial y por el otro líder partidista.

Ayer, el presidente López Obrador y Gustavo de Hoyos chocaron en sus posturas sobre la aprobación de la Ley para combatir la venta y compra de facturas falsas. El mandatario acusó a la Coparmex de estar de acuerdo con las operaciones simuladas, mientras que el dirigente patronal dijo que eso era falso y se ampararían contra la nueva legislación.



Al respecto, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador dijo que están en su derecho de recurrir al amparo, pero les recomendó que lo piensen bien y que consulten a los empresarios que en su opinión es solo un asunto de los dirigentes.



“La mayoría de los empresarios y el sector empresarial están hartos de la corrupción, me consta, pero hay dirigentes que siempre se han prestado al juego de la corrupción y no les gusta que se den los cambios o tienen intereses políticos, pertenece a un partido. Entonces tienen una doble chaqueta: Por un lado, líder empresarial, y por el otro líder partidista. Además simulan que son independientes, no son empresarios, algunos ya hasta están aspirando a ocupar cargos”.



El presidente señaló que no es cierto que todos los empresarios están en contra de que se combata a la corrupción.

“Ayer mismo salió a declarar un integrante de la Concanaco, que tiene que ver con la parte fiscal, sale a decir que el convertir en delito grave la falsa facturación es terrorismo fiscal y el presidente de la Concanaco (José Manuel López) dice que esa no es la opinión de la organización sino un punto de vista personal”.El titular del Ejecutivo fustigó que así como se habla de los dirigentes sindicales, es el momento que los dirigentes empresariales actúen con rectitud y con honestidad.“Les pregunto ¿es bueno el que se fabriquen facturas y que no se castigue a los evasores fiscales? Que se dedican a robar, porque hay que devolverles dinero de la hacienda pública. Entonces el ratero es nada más el que se roba una gallina, la bolsa en el mercado, y los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad”, dijo.