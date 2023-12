Un respiro que todos merecen

Aunado a los bellos paisajes y a la posibilidad de practicar turismo carretero, lugareños y visitantes se muestran animados debido a que las celebraciones de fin de año, también están cerca.

Pero antes de pensar en poner bellos árboles de Navidad, hay que detenerse a observar la explosión de colores ocres, rojizos y amarillos.

Más de uno juraría que el sur de Arizona, dominado por los paisajes del Desierto de Sonora, no "pinta" en otoño. Pero no es así, la temporada colorea al estado en varios rincones.

El Cañón de Cave Creek, por ejemplo, atrae a quienes deseen practicar turismo fotográfico y desconectarse del estrés cotidiano. Tras un breve roadtrip desde Tucson, no hay nada mejor que caminar por los senderos, sentir el suave viento en la cara y gozar de un silencio que sólo rompen los cantos de las aves.

Además, la asombrosa biodiversidad del sitio, lo hace un centro de investigación permanente para biólogos, geólogos y antropólogos.

También al sur del estado, hay otros imanes que atraen al turismo en esta época. Se trata de Madera Canyon, en las montañas de Santa Rita, y Ramsey Canyon Preserve, en Sierra Vista.

En ambos sitios destacan las doradas postales, al tiempo que los lechos de los arroyos y los sicomoros (árboles de la familia de las moráceas) exhiben sus galas otoñales.

Resulta especialmente interesante Ramsey Canyon, ya que ahí se encuentran los desiertos de Sonora y de Chihuahua con la Sierra Madre y las Montañas Rocallosas, por ello, es sumamente tentador hacer una caminata guiada.

Otra alternativa para los aficionados del trekking se halla en Sycamore Creek, un sendero para realizar una caminata moderada, muy cerca de la ciudad de Cottonwood, que lleva al senderista a pasear entre arroyos como de película.

Quienes gusten del hiking pueden adentrarse en Sycamore Creek Wilderness, donde hay altas paredes de arenisca, un silencio ideal para concentrarse y algunas cabañas históricas.

Por último, los enamorados de esta temporada se darán vuelo en Flagstaff, donde hay un medidor de colores otoñales al que se le conoce como Leaf-o-Meter.

Ahí viene el invierno

Si deseas visitar este destino en la temporada invernal, tienes la opción de realizar el Mágico Viaje Navideño en el Verde Canyon Railway de Clarkdale. Lo más destacado es la visita a Santa Clos, el chocolate caliente y una interesante charla sobre el águila calva que vive y vuela en la región.

Por otro lado, no hay niño de cualquier edad que no haya visto The Polar Express, un tren que parte de la ciudad de Williams y que hace recorridos en los que los pequeños cantan, comen galletas y conviven con Papá Noel. De hecho, es precisamente este tren y su locomotora, los que inspiraron a los creadores de la película homónima.

Quienes estén por Flagstaff, no deben perderse de la caída de la Piña del Hotel Weatherford que es la versión de Arizona, de la cuenta regresiva que se hace en Times Square, NY, para recibir al Año Nuevo. Así que no te pierdas de vivir esta peculiar experiencia donde también hay fuegos artificiales.

Y si faltara algún pretexto. Desde mediados de noviembre y hasta el 6 de enero, podrás patinar sobre hielo y gozar de los atractivos del Christmas at the Princess, un festival que brilla en el Fairmont Scottsdale Princess.

Para saber

La Oficina de Turismo de Arizona trabaja con el Centro para la Ética al Aire Libre con el fin de promover prácticas de turismo sostenible en los destinos del estado.

Leave No Trace establece pautas que ayudan a proteger los espacios salvajes, así como a promover el turismo respetuoso entre locales y visitantes.

Para más información visita (www.visitarizona.com/espanol/).