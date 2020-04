UNAM desarrolla prueba rápida y de bajo costo para detectar Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Un equipo de científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México logró desarrollar una prueba rápida para la detección del coronavirus Covid-19 con un costo de aproximadamente de 300 pesos.



Según información de Milenio, se trata de un biomarcador que identifica el material genético del virus SARS-Cov-2, el cual procesa al menos 43 muestras en hasta dos horas.



La prueba rápida desarrollada por 28 científicos fue enviada al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para que sea validada y se espera que en

un mes pueda ser utilizada en hospitales.



Tatiana Fiordelisio, una de las líderes del proyecto, señaló que el biosensor tiene el potencial de detectar específicamente ácidos nucleicos, el RNA del virus, que es como su marca y permite hacerlo de forma masiva, a diferencia de las pruebas PCR.



“Es una técnica con muy pocos pasos, con muy pocos insumos y no se requieren equipos muy sofisticados y caros lo cual nos permite usarlo en lugares con poca infraestructura para procesar”.

Una vez que el biomarcador sea aprobado, la UNAM dotaría con un kit con una placa de reacción a hospitales y centros de investigación y el procesamiento de la prueba se adaptaría a los instrumentos con los que cuente cada institución.

¿Cómo funciona?

Se toma una muestra de la nariz o boca del paciente, después se coloca en una solución de trisol, compuesta por cloroformo y otros solventes, para que el virus quede inactivo y pueda ser transportado sin que represente un peligro de contagio.



Las pruebas rápidas, que no han sido recomendadas por la Secretaría de Salud, detectan la cantidad de anticuerpos (IgM e Igs) que genera una persona contagiada, lo que ocurre en avanzadas etapas de la enfermedad, por lo que no son confiables.



En cambio, el biosensor desarrollado por la UNAM detecta el Ácido Ribonucleico (ARN) material genético del virus, así como lo hacen las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), las cuales son avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pero que no son masivas y sus resultados tardan entre 1 y 2 días o hasta 72 horas, indicó José Luis Alomía, director general de Epidemiología.