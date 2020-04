UIF investiga a ex titular de la Sedesol de la administración de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), informó su titular, Santiago Nieto Castillo.



Se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y "que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron", advirtió.



EL UNIVERSAL publicó en enero pasado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) indaga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la Cruzada contra el Hambre y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.



Nieto Castillo sostuvo hoy una reunión virtual con los diputados del PT, encabezados por el coordinador de esa bancada, Reginaldo Sandoval, y los legisladores Benjamín Robles y Maribel Martínez, encuentro transmitido en redes sociales y en el que se delinearon los trabajos de la UIF en el combate a la corrupción.



El funcionario de Hacienda mencionó que resultado de diversas denuncias se investiga a varios funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Rosario Robles, ex titular de Desarrollo Social de 2012 a 2016 y quien hoy enfrenta un proceso penal y el ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza –recientemente fallecido- relacionado con la empresa OHL.



También "se han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (ex director de Pemex y en proceso de extradición), está en proceso de investigación un caso contra Luis Miranda, y ahí el presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.



"No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política", dijo Nieto.