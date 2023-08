Tunden en redes a extranjero por hablar mal del Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Un usuario de redes sociales de origen argentino compartió un video en el cual criticaba algunos aspectos del Metro de la Ciudad de México; lo que desató una respuesta negativa.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario Ggii6644 compartió un video en el que resalta las cosas malas que tiene este servicio de transporte público capitalino.

No hay aire acondicionado como en Argentina, hace mucho calor, hay mucho olor a gente, la gente va muy apretada... ¿Cuánto te puede costar poner aire acondicionado?, ¿Por qué la gente no lo pide?, ¿Por qué no se pone perfume la gente?", expresó el extranjero.