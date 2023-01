Preside ministra Norma Piña en su primera sesión como Presidenta de Corte

Este martes, presidió en su primera sesión como presidenta de la SCJN. Ahí, el pleno de ministros tomó en mano la resolución de la acción de inconstitucionalidad 147/2022, misma que fue promovida por el Partido del Trabajo (PT) en contra de las reformas a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

AMLO garantiza autonomía de la SCJN tras elección de Norma Piña

Durante su conferencia matutina de este martes, el mandatario mexicano afirmó estar de acuerdo con la decisión de la Corte e incluso destacó el hito histórico de que por por primera vez una mujer será la presidenta de la SCJN en México. En este sentido, también dejó claro que su gobierno no interferirá en decisiones de la Suprema Corte.

Fiscalía de la CDMX desconoce documento que señala que Yasmín Esquivel no plagió tesis

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detalló que ellos no han dicho que la ministra Yasmín Esquivel no plagió tesis. Esto ocurre luego de que ayer circuló un documento que decía que la FGJ concluía que Esquivel no plagió su tesis.