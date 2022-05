Tres notas que no te puedes perder

“Si no quieren morir no vengan”: Investigan presunta amenaza de tiroteo en secundaria de CDMX; Edomex: Neza, Tecámac y Acolman acumulan nueve homicidios en menos de 24 horas; Mañanera de AMLO: Reitera el presidente que si EU no invita a Nicaragua, Venezuela y Cuba, no asistirá a la Cumbre de las Américas.