Seguimos en semáforo amarillo

Ni modo, Sonora y Baja California permanecerán en semáforo amarillo dos semanas más según informó ayer la Secretaría de Salud. Pero a otros estados les fue de veras mal, pues siete pasaron de moderado a alto, imagínese, retrocedieron; mientras que cinco bajaron de alto a moderado y 20 siguen igual. La gente no debe relajarse y aunque no le guste, hay que cumplir con las medidas preventivas, no hay de otra.

Crearán México y Argentina una ¡agencia espacial!

Aunque parezca extraño en estos momentos de crisis y pandemia, México y Argentina firmaron un acuerdo para crear la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, según dijo el canciller Marcelo Ebrard en las redes sociales.

"Construimos futuro hoy desarrollando tecnología propia. Buena noticia!!", escribió el canciller en Twitter.

Donald Trump quiere ganar terreno

A pocos días de salir del hospital, donde estuvo internado tras su detección de Covid-19, Donald Trump busca recuperar el tiempo perdido y retomar su campaña, por lo que este viernes dio un mitin radiofónico en uno de los programas más populares entre los conservadores. El programa duró dos horas, seguro que el presidente ya se siente mejor.