Tren Maya cumple un mes de operaciones con demoras, turistas escasos y rutas limitadas

Cancún (México), 15 enero.- El Tren Maya, proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador para el sureste mexicano, cumple un mes de operación con escasa afluencia de turistas extranjeros, solo dos rutas en funcionamiento, inconvenientes y demoras, pero con la esperanza de atraer a más viajeros.

El mandatario inauguró el tramo de Campeche a Cancún el 15 de diciembre, pero el ferrocarril suspendió el servicio del 28 al 31 de diciembre para iniciar la ruta de Cancún a Palenque.

En las primeras tres semanas de operación, el ferrocarril vendió 15.579 boletos, de los cuales solo 401 (2,57 %) fueron para turistas internacionales, según el último informe del general Óscar David Lozano, director general de Tren Maya, entidad gestionada por el Ejército.

A pesar de la situación, prestadores de servicios turísticos en el Caribe mexicano buscan atraer a los turistas que viajan en él, a pesar de la etapa de preapertura y los trabajos de construcción tanto en las estaciones como en las vías.

En un recorrido del medio EFE por la estación de Valladolid, en Yucatán, se observa que, aunque no viaja a su máxima capacidad y la velocidad del tren es baja, el flujo de pasajeros es constante y se ha convertido en una atracción para locales y turistas curiosos.

Noé Rodríguez Cervera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de Valladolid, indicó que desde marzo pasado conversaron con la empresa del Tren Maya y el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para que los prestadores de servicios turísticos de la región se promocionen en las estaciones y paraderos del Tren Maya.

Tenemos la intención con la parte del Tren Maya y Fonatur de promover nuestra asociación, pero de manera especial nuestro destino turístico que se llama Valladolid", expuso el líder empresarial.

"Que la gente que llegue, como hemos visto, conozca, sepa qué es Valladolid y pueda no solamente disfrutar de sus atractivos naturales, gastronómicos, arquitectónicos y muchas experiencias que se podían ofrecer, sino que se queden a dormir y que hagan más de una noche”, agregó.

Foto: EFE/Lourdes Cruz

Un magno ferrocarril a paso lento

López Obrador apuesta fuertemente por el Tren Maya como medio para impulsar la economía del sureste mexicano, contemplando más de 1.500 kilómetros de vía férrea destinada al transporte de carga, turistas y residentes locales en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Sin embargo, la construcción de algunos tramos aún pendientes ha experimentado demoras, y a pesar de la promesa presidencial de inaugurarlos a fines de febrero, se han detectado dificultades en la puntualidad de llegada de los trenes a las estaciones.

El presidente admitió abiertamente los "problemas" y aseguró que se corregirán. En su conferencia matutina del 5 de enero, afirmó que todos están trabajando para reducir el tiempo de espera y evitar fallos en el equipo, especialmente teniendo en cuenta que se utilizan trenes nuevos, con técnicos dedicados a garantizar su funcionamiento adecuado.

Actualmente, cuatro trenes con capacidad para 221 personas están en funcionamiento. La venta de boletos se realiza principalmente en taquillas, ya que el portal en línea ha presentado inconvenientes.

Foto: EFE/Lourdes Cruz

Viajeros disfrutan la experiencia

A pesar de enfrentar desafíos, los viajeros compartieron su satisfacción con el viaje en tren, como lo hizo Jesús Nieto Pulido, quien disfrutó de un viaje en familia de Ciudad de México a Cancún.

Venimos de la ciudad de Cancún aquí a Valladolid para conocer el Tren Maya y nos hemos llevado una muy grata sorpresa, el servicio es bastante eficiente, la rapidez del tren es aceptable, no veníamos a la velocidad de la carretera”, comentó a EFE el hombre, quien camina con muletas por un accidente.

Para Nieto, las construcciones en curso en las estaciones y las alteraciones en los horarios de arribo o partida son entendibles, aunque insta a prestar mayor atención al servicio de alimentos durante el trayecto. Por otro lado, Jesica Campos Gallegos, quien realizó un viaje en automóvil con su familia desde el Estado de México hasta Cancún, atravesó Valladolid y optó por tomar el Tren Maya para experimentar la travesía durante el fin de semana. Aunque le complació ser una de las primeras en abordar, opina que se requieren más medidas de seguridad.

“Cinturones de seguridad y persianas para las ventanas, a mí sí me pareció extraño que no hubiera cinturón de seguridad. Yo que iba hacia atrás siento que no era tanto el peligro, pero los que vienen hacia el frente, pues sí pueden salir disparados”, mencionó.

