AMLO descarta que Tren Maya haya sido construido mediante crédito: "No fue crédito, fue inversión pública"

CAMPECHE.- Durante su conferencia matutina en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó la participación de las empresas constructoras, así como de la Sedena y gobiernos estatales para llevar a cabo la construcción del Tren Maya, el cual será hoy inaugurado.

López Obrador aclaró que no se utilizó crédito alguno, sino que fue una inversión pública.

No hay una obra así, con estos costos, en el mundo. Y también decir que no fue crédito, que fue inversión pública. No se debe nada del tren maya. Nada. Esta es una obra del pueblo de México"