Tras vinculación a proceso, "El Marro" solicita trato digno y humanitario en El Altiplano, Edomex

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México.- Tras darse a conocer su vinculación a proceso por delincuencia organizada para robo de hidrocarburos, José Antonio "N" alias El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, continuará en el penal mexiquense de máxima seguridad de El Altiplano, por lo que solicitó un trato digno e igualitario al interior del mismo.

El cual está ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad de Toluca. A las 13:00 horas de este 12 de agosto comenzó la audiencia para decidir si el acusado sería vinculado a proceso. A lo que la defensa argumentó que las pruebas recabadas por la Fiscalía General de la República (FGR) eran improcedentes, siendo su base denuncias anónimas, publicaciones en medios de comunicación e informes policíacos en los que no se podía determinar su participación en los presuntos delitos, de acuerdo a Milenio.

Inclusive los abogados de "El Marro" enfatizaron que no se puede comprobar que el Cártel Santa Rosa de Lima realmente exista.

En tal sentido, el Juzgador argumentó que las denuncias pueden ser anónimas y de las cuales se pueden iniciar las indagatorias pertinentes; respecto a la información en la prensa consideró que puede brindar contexto y aclaró que sí se cuenta con pruebas para respaldar la existencia de dicha organización criminal desde 2017, cuya sospecha de dirigirlo puede recaer en José Antonio "N".

En cuanto a los reportes de la Policía, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, presentó evidencias de distintas intervenciones telefónicas donde se refiere a la extracción y comercialización ilegal de combustibles, entre otros delitos, mencionándose al hoy acusado.

En consecuencia, el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano concedió a la FGR dos meses para que realice su investigación complementaria contra el imputado, quien permanecerá sujeto a prisión preventiva de oficio en la referida cárcel. Se fijó la próxima audiencia para el 7 de octubre de 2020.

Ante el juez, José Antonio "N" únicamente dijo "Sí, señor" o "No, señor", en el momento en que se dirigió a él, así como al finalizar las intervenciones de la defensa y los representantes de la FGR.

No obstante, al ser notificado de la vinculación, el presunto cabecilla del grupo delincuencial, pidió hablar en privado con el Luzgador, lo que se le negó. En tanto, enfrente de los presentes solicitó que se le proporcione un trato digno y humanitario dentro el penal. A lo que se le respondió que será tratado igual que todos los internos.

Pero si siente, expuso el juez, que sus derechos humanos fueron violentados, "le sugiero hablarlo con su abogado para que él presente estas inquietudes ante la autoridad judicial".

"El Marro" manifestó:

Señor Juez, quiero hablar con usted un minuto, yo le pediría que por estar en un CEFERESO lejos de mi estado, pido que no se me individualice, que se me tenga más aislado; yo no le tengo mala fe a nadie".