Tras fallo del TEPJF, Xóchitl Gálvez anuncia ritmo intenso en Senado

MÉXICO.- Después de la aprobación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que los candidatos presidenciales puedan mantener sus puestos públicos y la confirmación de que no es necesario que renuncien a ellos por el momento, Xóchitl Gálvez anunció que continuará en su rol como senadora activa, tal como lo ha venido haciendo.

En una entrevista al regresar al Senado para liderar la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, afirmó que seguirá desempeñando su labor legislativa.



Me gustaría que revisaran cuántas iniciativas, cuantos puntos de acuerdo he presentado. Hoy me he comprometido con los compañeros indígenas a presentar un punto de acuerdo para la sesión del martes, para que se nos diga cómo va el libro de texto en lenguas indígenas. Yo no he dejado de trabajar y también revisen, esta comisión no tiene pendientes legislativos", presumió.