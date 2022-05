Tras amenaza de tiroteo, revisan mochilas de alumnos en secundaria de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Padres de familia de la escuela Secundaria Diurna 88 Nabor Carrillo de la Ciudad de México pusieron manos a la obra este lunes e hicieron una revisión en cada una de las mochilas de los estudiantes para evitar algún hecho violento, luego de que en días pasados se conociera que un alumno ingresó al plantel con un arma de fuego y amenazó con agredir a sus compañeros y maestros.

En coordinación con los docentes y con aprobación de otros padres de familia de esta escuela ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, se inspeccionaron las mochilas de los alumnos en busca de drogas, armas o cualquier objeto ilegal que los estudiantes intentaran ingresar al plantel.

No obstante, este hecho causó inconformidad en algunos padres de familia, que, aunque dijeron aceptar la revisión, no estaban de acuerdo.

Creo que esa no es la solución a un problema más grave, el verdadero problema está en casa y es donde se debe atender y prevenir", expuso una mujer, cuya hija cursa primer año.

Piden revisión de mochilas de forma permanente

En cambio, algunos padres de familia pidieron que la inspección de mochilas se haga de manera permanente en todas las escuelas.

"No sabemos qué tipos de compañeros tengan nuestros hijos o incluso, ahora con las redes sociales no sabes qué influencia tienen nuestros hijos, creo que es correcto pero que no sea solo hoy o esta semana, que sea permanente", expuso Carmen, otra madre de familia al Universal.

Hasta el momento se desconoce el paradero del alumno que hizo la amenaza en el plantel, así como el de sus padres, pues los directivos del plantel no han tenido contacto con ellos.

Este hecho se da también casi una semana después de que en Uvalde, Texas, un joven de 18 años cometiera un tiroteo en la escuela primaria Robb y asesinara a 19 niños y 2 adultos.