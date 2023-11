Trabajo sin dolor

"El Síndrome del Túnel Carpiano, en manos y brazos, el dolor lumbar en la espalda baja, y sufrir un tirón en los isquiotibiales, en las piernas, son los padecimientos más comunes" detalla la integrante de la mesa directiva de AMEFI Colegio Nacional de Fisioterapia y Terapia Física.

Además de la debilidad en la capacidad respiratoria y muscular, hay trastornos psicológicos que la fisioterapia de salud mental, una subespecialidad nueva, puede prevenir y atender.

"A mayor estrés, más contracturas, que a su vez provoca menor aporte de oxígeno al cerebro, con lo cual se genera la fatiga, cansancio, falta de concentración, ansiedad y depresión", explica.

Para evitar problemas, la fisioterapeuta recomienda hacer una pausa en el trabajo para estirar el cuello, los hombros y la espalda por cerca de 15 minutos.

El ideal es parar cada dos horas para hacer estos ejercicios, pero si no, podría ser suficiente con tres veces por jornada.

Si las molestias continúan por más de tres semanas, entonces se considera un padecimiento crónico que requiere atención de un profesional.

"Las alertas son que no puedas estar en una postura por mucho tiempo, dolor, ardor o adormecimiento, así como la incapacidad de realizar movimientos, por ejemplo, no poder estirarse para tomar algo", dice.

Estimulados por la obesidad y el sedentarismo, entre los efectos graves están las várices y el desarrollo de la joroba, la cual obstruye la respiración.

"Conforme pasa el tiempo, estas alteraciones músculo esqueléticas pueden afectar a otras funciones como las pulmonares o cerebrales, esto, en un escenario muy agresivo", afirma la miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas.

TABLA

Elige fisioterapeuta

Si requieres ayuda, toma en cuenta..

- Debe tener cédula profesional y subespecialidad validada por una instancia oficial, no un curso.

- Opta por uno que esté colegiado, es decir, que pertenezca a una organización confiable.

- Revisa la información y comentarios de las páginas o perfiles oficiales en los que aparece.

- El tratamiento se recibe hasta tener una valoración específica y personal, no antes.

- Ya aplicado, no se debe experimentar dolor ni daño en el tejido.