Tolerantes hasta excesos: Díaz Ordaz y la masacre de Tlatelolco

CIUDAD DE MÉXICO.- El 1 de septiembre de 1968 el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz dio su IV Informe de Gobierno en cuál afirmó que se defendería a la nación con las facultades que la Constitución otorga y de esa manera evitar que el desprestigio del país creciera respecto del movimiento estudiantil. En declaraciones anteriores, los estudiantes dijeron que pondrían especial atención al discurso presidencial.

Con motivo del 50 aniversario del movimiento estudiantil, aquí un recuento día con día de los mítines, marchas, brigadas y hechos como lo sucedido el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

El Consejo Nacional de Huelga hizo un llamado a todos los estudiantes a no llevar a cabo ningún mitin el día del informe presidencial y recalcó que pondrán especial atención a lo que Díaz Ordaz dijera. Así mismo fijaron cinco puntos para dialogar con las autoridades entre los cuales se incluyó que retiraran tropas de Ciudad Universitaria (CU) y el Politécnico que el diálogo fuera público y que se garantizará la libertad de expresión.

Por otro lado, Díaz Ordaz afirmó en su alocución frente al Congreso de la Unión que defendería de acuerdo a lo establecido en la Constitución la estabilidad y prestigio del país.

La injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí”, dijo y haciendo referencia a Herbert Marcuse manifestó: “¡Qué grave daño hacen los modernos filósofos de la destrucción que están en contra de todo y a favor de nada!”.

En otro momento y en relación al tema dijo que se había llegado al libertinaje bajo escudo de llamarse libertad de expresión, comentó que el Gobierno dio a los jóvenes la libertad y garantías de hacer manifestaciones amplias pero estas fueron en contra del artículo 9 constitucional.

“Hemos sido tolerantes hasta excesos, criticados, pero todo tiene un límite, no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como como los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos”, expresó Díaz Ordaz en el informe.