Todas las tallas y colores

Esta temporada, los estilos van por los trajes completos, bikinis o trikinis en coloridos sólidos y cortes adecuados para todos los tipos de cuerpo, ya que hoy se piensa en todas las medidas ya sea pequeña, mediana o grande.

La firma Mango ofrece un caleidoscopio de estilos, colores y texturas en donde también sobresalen los pequeños estampados, los adornos con lazos y los cortes deportivos para que selecciones el que mejor vaya con tu estilo de vida y proporciones.

A tomar entonces los rayos del Sol con estos diseños en tonos que van desde los vitaminados a los pastel, pasando claro por el negro y el blanco, los reyes absolutos desde siempre.

Los tejidos son impermeables al agua y están reforzados para sostener aquellas partes del cuerpo que lo necesiten, para llamar la atención en aquellas secciones más lucidoras y vistosas.

Existe también una predominancia de los años 60 y 70 en estos diseños que ya se encuentran en México, pues se percibe un estilo bohemio chic en toda esta colección.



Consejos para lavar tus trajes

- Elimina siempre los restos de arena y agua de la alberca.

- Nunca lo exprimas ni lo seques al Sol.

- Lávalo a mano con agua tibia y jabón suave.

- No lo metas a la lavadora.

- Dile no al agua caliente.

- Sécalo sobre una toalla seca.

- No lo uses diario, cambia de traje día a día.

- Procura untar cremas media hora antes de usarlo, pues se puede des