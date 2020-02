Tinder, Bumble y Badoo: Las apps preferidas para ligar por los mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.-De los más de 85 millones de usuarios de Internet, 32.5 millones, es decir, 38.3%, han accedido o usan aplicaciones para ligar, según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) a 2020.

Esto representa un aumento de tres puntos porcentuales comparado con el año pasado, incluso, la proporción de usuarios que usa estas tras un rompimiento amoroso es ligeramente mayor, al contabilizar 40.6% del total.

No obstante, el uso de estas aplicaciones no se realiza de forma continua, sino de manera intermitente, al desactivar (o activar) su cuenta dependiendo de su interés en un momento en particular", detalla el análisis de la consultora.