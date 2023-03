TikTok: Hombre hace fiesta a hija fuera de juzgado porque dice que juez y ex esposa no lo dejan verla

CIUDAD DE MÉXICO.-Un hombre se viralizó en TikTok luego de que le organizó una fiesta de cumpleaños a su hija por fuera de un juzgado porque no lo dejan verla.

El señor dijo que todo lo hizo para que cuando la niña crezca sepa que no es que él no haya querido verla, sino que no se le permitió.

Agustín Ramírez, al padre, denunció que “su exesposa y la ley no lo dejan verla”.

“Hoy el juez sexto familiar de Villas de la Hacienda en Atizapán de Zaragoza, sabe que mi hija Bárbara llegó golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe”, escribió en el post de TikTok.

Agregó:

Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños. Y así como a mi hija Bárbara están cientos de niñas, niños y adolescentes. Los niños tienen derecho de estar con mamá y papá”.