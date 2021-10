TikTok: Esto descubrieron al colocar salsa Valentina en el microscopio

CIUDAD DE MÉXICO.-En un video de TikTok un joven colocó la popular salsa Valentina sobre el microscopio y reveló lo que vio.

Seún el usuario @micro_terra, el popular condimento de botanas no "tiene ningún microorganismo vivo".

“Me sorprendió mucho la cantidad de cosas que tiene, pareciera que está súper sucia, llena de porquerías, pero bueno, no se está moviendo nada, no hay trozos de insectos, así que no hay nada que temer", comentó en el video viral de Internet.

Agregó:

"Estamos viendo sus condimentos y especias, así que pueden seguir poniendo litros y litros de salsa Valentina a tus botanas.”

Cabe mencionar que los doctores recomiendan no excederse en su conusmo porque podría causar irritación estomacal.

¿Cuál es el origen de la salsa Valentina?

Manuel Maciel Méndez fue el fundador de la salsa Tamazula, una empresa que nació en 1960 como un negocio familiar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con la elaboración de la tradicional Salsa Tamazula.

Fue tal la aceptación de este sabor, que al paso de los años salsa Tamazula lanzó al mercado nacional nuevas marcas, salsa Valentina y Costa Brava, y obtuvo con ello un liderazgo en el giro de las salsas picantes.

Sin duda, salsa Valentina es ampliamente reconocida en México y en varias partes del mundo.