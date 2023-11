Ternas para la SCJN: ¿Qué han dicho las mujeres propuestas por AMLO?

La aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), María Estela Ríos González, compareció ante la Comisión de Justicia del Senado para defender su inclusión en la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ríos González negó que su cargo como Consejera Jurídica del Presidente sea motivo de no elegibilidad, refutando la equiparación con un Secretario de Estado.

Ante la propuesta de cancelar su elegibilidad, la funcionaria advirtió que tal decisión violaría sus derechos y la Constitución, destacando la distinción entre su rol y el de un Secretario de Estado.

Sí, es cierto que represento al titular del ejecutivo federal y a su vez en consecuencia a la federación, pero si se hace una interpretación equiparándome como Secretaría de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, el cual está establecido no solo en la Constitución sino en diversos tratados internacionales. Yo espero que esta explicación sirva para que no se pretenda restringir mi derecho. Pueda que determinen no elegirme por otras situaciones, pero este no es una razón constitucional, ni legal, para formar parte de esta terna y convertirme en elegible para ser ministra de la Suprema Corte”, concluyó.