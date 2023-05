Teresa Castell rechaza resolución de TEPFJ tras realizar discursos de odio en contra de diputada trans

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada María Teresa Castell del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó este jueves que no acatará la resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras no reconocer la verdadera identidad de género de la diputada trans, Salama Luévano.

En este sentido, el TEPFJ añadió a la diputada Castell a una lista de personas violentadoras y se le pidió tomar un curso en materia de género para aprender a respetar los derechos humanos de la comunidad trans; sin embargo, en una rueda de prensa, la funcionaria afirmó que llevará el caso a instancias internacionales.

No, no lo voy a aceptar, me voy a las instancias internacionales, yo espero que México sea una muestra cuando se pone un antes y un después en los derechos de la mujer, no permitir que se sigan perdiendo, como lo han estado permitiendo", dijo.