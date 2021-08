Tercera Ola Covid: Variante Delta ya es la dominante en la CDMX, confirma Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- Al darse a conocer que la Ciudad de México permanece en semáforo epidemiológico naranja ante la pandemia por Covid-19, autoridades capitalinas precisaron que la variante Delta es la que predomina.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, refirió que "la variante Delta es ya la dominante".

Está ya sobre el 90% de predominio de las pruebas secuenciadas, que no son todas, es una estimación, sobre la distribución en la ciudad 90% variante Delta.

"Hay otras variantes de interés que se monitorean permanentemente pero no tienen el peso de esta variante. Esta variante ya desplazó a la Alfa, que la tuvimos hace alrededor de dos, tres meses; a la Gama, que también estuvo presente, y a la llamada mexicana, que es la 159, que fue responsable de la ola de enero", dijo López.

Incidencia de la variante Delta

De cada 100 casos positivos, estimamos 90 de variante Delta, precisó.

López Arellano detalló dos perfiles que entran a los hospitales de la Ciudad de México por coronavirus: el de los pacientes hospitalizados graves, "donde están básicamente personas adultas mayores no vacunadas"; y uno de no graves, que no requieren ventilación mecánica invasiva, que son más jóvenes.

Añadió que los vacunados tardan alrededor de seis días en salir del hospital , mientras que los no vacunados cerca de 9 días.