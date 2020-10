"Te prometo que te voy a encontrar": Mamá buscadora cumple promesa a su hija a 2 años de su desaparición

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Cuando Fernanda Sañudo Lira, de 17 años de edad, desapareció el 02 de octubre de 2018, su madre, Nora Lira Muñoz le prometió que iba a encontrarla, sin importar si el calor quemaba o el frío arreciaba y con todo el dolor de su corazón ayer viernes posiblemente lo logró.

El lugar donde se encontraron los restos fue en un predio cercano al poblado de Bataconcica, en el municipio sonorense de Bácum, a pocos metros de un basurero clandestino.

Pasaron 24 meses para que la líder del Colectivo “Rastreadoras de Ciudad Obregón” pudiera hallar los restos que muy probablemente pertenecen a Fernanda, ya que según la madre buscadora, la ropa y unos accesorios en la fosa son de su “ángel”.

Lira Muñoz comentó que estará en espera de los resultados de ADN de la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGE), aunque en su corazón sabe que se trata de su hija.

Cuando los encontró, a los restos les susurró:

Tu mamá llegó por ti, ya nos vamos".

"No quiero ponerla más en tierra, ella duró años en ella, mi hija no era mala, no se metía con nadie y venir a terminar aquí”, expresó.

Las familias con un desaparecido viven una situación muy difícil donde tienen que sacar fuerzas de donde sea para seguir adelante, a pesar de que el dolor sea muy profundo y sientan que no pueden más, ahora podremos descansar un poco, concluyó.