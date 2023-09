Tamaulipas viven sexto día sin clases ante protestas magisteriales del SNTE Sección 30

MONTERREY.- Miles de maestros de la Sección 30 de SNTE iniciaron hoy el sexto día sin clases en las escuelas de Tamaulipas.

Esta situación se da luego de que el gobernador Américo Villarreal Anaya no ha dado respuesta al pliego petitorio de 22 puntos de los docentes, por lo que el fin de semana rompieron la mesa de diálogo y anunciaron que prolongarán el paro.

La principal demanda del gremio es la destitución de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, pero por medio del Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas, el Mandatario morenista rechazó que la salida de la funcionaria esté a negociación y afirmó que continuará en el cargo.

Anoche, con música mexicana de mariachi y bailes típicos del país, los maestros convivieron a las afueras de la oficina central de la SE, en la calzada Tamatán, que tomaron el martes de la semana, junto con el cierre de los 22 Credes en el Estado.

Durante el convivio se refugiaron en carpas a fin de resguardarse de una incipiente lluvia.

Las pláticas entre el magisterio y el Gobierno estatal se estancaron desde el pasado viernes, luego de que el secretario general de la sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez, reveló que pese a romper el diálogo, ese día se reunieron con interlocutores del Gobernador y que esperaban la llamada de Villarreal, como le ofrecieron, para realizar un encuentro y volver a las aulas.

Sin embargo, a tres días de dicha reunión no han recibido la llamada del Gobernador, por lo que determinaron prolongar el paro hoy y hasta nuevo aviso.

El objetivo principal que hemos planteado a las autoridades no lo hemos visto positivo, hemos tenido pláticas de gran avance, pero mientras no se resuelva lo número uno, no podemos suspender esta actividad que tenemos un derecho como sindicalistas, así que estén atentos a nuestros llamados", expresó Rodríguez ante los maestros paristas.