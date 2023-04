Taddei afirma que ganará menos que AMLO: "Es una decisión personal"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una entrevista con el medio SinEmbargo, la recién llegada Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aclaró uno de los temas que más causaba incertidumbre sobre su llegada al órgano electoral: la cantidad de su sueldo.

Antes que nada, la funcionaria recordó que en 2021 fue aprobada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que, entre otras cosas, establece que "ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República".

De este modo, Taddei afirmó que respetará dicha Ley Federal, por lo que recibirá muchos menos de lo que recibía el exconsejero Lorenzo Córdova Vianello durante su mandato en el Instituto.

Guadalupe Taddei es la primera mujer que encabeza el INE

Respeto mucho la decisión personal de cada quien. Estoy en una situación distinta porque yo llego con esta Ley vigente y la habré de respetar, aquellos que estaban cuando está Ley se emite respeto su postura y respeto su decisión, por su puesto, pero a mí me toca respetar la Ley vigente y eso dicta la Ley: que ganemos menos que el Presidente de la República y bienvenida esa disposición", declaró con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

Taddei reiteró que sus declaraciones no son un ataque en contra de Córdova, pues respeta su decisión de no atacar la Ley Federal, ya que esta no estaba en rigor cuando comenzó su mandato en el INE.

No obstante, la presidenta fue cuestionada sobre si sus compañeros consejeros harán lo mismo o sobre si les recomendará seguir su camino para intentar que todos estén en piso parejo.

