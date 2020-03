Suspenden clases en Valle de Bravo por ataque de un felino

ESTADO DE MÉXICO.-Luego de que un felino presuntamente atacó a una persona entre las localidades de El Pinal del Marquesado y Cerro Gordo, la Secretaría de Educación del Estado de México suspendió las clases, hasta nuevo aviso, en siete escuelas de nivel básico y seis de nivel medio superior en Valle de Bravo.

A través de un comunicado, el gobierno mexiquense informó que el objetivo es salvaguardar a la población estudiantil de la zona, por lo que se cancelaron las actividades en los planteles del nivel básico ubicados en la comunidad de Cerro Gordo y la colonia Emiliano Zapata son Preescolar "Sylvia Campomanes", Primaria "Sylvia Campomanes Eguiarte" y las Telesecundarias "Álvaro Obregón" e "Isidro Fabela", esta última situada en El Cerrillo.

También en Preescolar "Gabriela Mistral", la Primaria "Miguel Hidalgo" y la Telesecundaria "Venustiano Carranza", ubicadas en Pinal del Marquesado.

En el nivel medio superior están los planteles CECyTEM Valle de Bravo y Zacazonapan, Extensión académica Colorines del CONALEP, Plantel No. 5 del COBAEM y CBT No. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 155.

La SEDUC añadió que se mantiene atenta a las indicaciones de las autoridades correspondientes para mantener la seguridad e integridad de la comunidad escolar de esta zona.

El primero de marzo, el Ayuntamiento de Valle de Bravo informó que, fue encontrado el cuerpo de una persona entre El Pinal y Cerro Gordo, hasta donde arribaron autoridades federales, estatales y municipales, así como un experto en felinos, para determinar las causas del deceso.

Además, de efectivos de la Marina, Policía estatal y Comisaría Municipal, quienes cercaron el área de influencia de los sucesos y mantienen vigilancia en la misma, por lo que solicitan a la población extremar precauciones, respetar los señalamientos e indicaciones de las autoridades y no transitar en esta zona, mediante el uso de veredas para cualquier tipo de actividad deportiva o recreativa.

Asimismo, autoridades buscan obtener las características de la especie mediante las muestras de ADN obtenidas en recorridos por el personal experto en manejo de vida silvestre.