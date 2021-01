Surge "Lady me vale", por negarse a usar cubrebocas en camión urbano

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de redes sociales usuarios difundieron el video de "Lady me vale", mujer que se negó a usar cubrebocas en un transporte público de Metepec, Estado de México.

En las imágenes se observa cómo una pasajera, que se identificó como trabajadora de un hospital, le pide a "Lady me vale" que use cubrebocas, en medio de la pandemia por Covid-19.

-"No sabe cómo hay gente que está sufriendo por la imprudencia de usted, señora", se escucha decir a la pasajera.

#LadyMeVale : pasajera de autobús en el Edomex agredió a una trabajadora de la salud que le reclamó por no usar cubrebocas. A pesar de que el Estado de México es la segunda entidad más azotada del país por la pandemia de coronavirus (COVID-19). pic.twitter.com/hStE8k9AYd

"Me vale, me vale, me vale", respondió la mujer, además que refirió groserías en contra de la trabajadora de salud.