"Sputnik V es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno": Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario ruso, Vladimir Putin, acordaron el envío a México de 24 millones de vacunas Sputnik V, la senadora Lilly Téllez señaló que la dosis rusa "solo funciona en papel".

A través de redes sociales, la legisladora de Acción Nacional refirió que la Sputnik V “en teoría se ve bien” y no se ha probado que sirva en la práctica, además que no está aprobada por la Comunidad Científica Internacional.

"Pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno", criticó.

La OMS apenas la está analizando, Rusia ha sido cuestionada por la comunidad científica por presentar información falsa. No tiene autorización de venta de emergencia, escribió la senadora por Sonora.

"México no requiere 'afecto' de Rusia; un país antidemocrático, autoritario, sin libertad de expresión y corrupto. Menos necesitamos sus vacunas de mala calidad, no subestimen al pueblo", agregó en otro mensaje.

La vacuna rusa NO está aprobada por la Comunidad Científica Internacional pero la aprobará la Cofepris en México.

Asimismo, Lilly Téllez mencionó que únicamente México, Bielorrusia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Argelia, Serbia y Palestina apuestan por la vacuna rusa.

También criticó que los senadores de Morena han negado el exhorto a Cofepris. "Si el Presidente necesita remdesivir para su tratamiento ¿lo comprarán en el mercado negro?", cuestionó luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19.

"¿Porqué por la vacuna rusa cuando no han terminado de hacerse las pruebas ni validaciones sobre la misma y los resultados no son los óptimos? No se tiene claridad sobre su eficacia y seguridad, aún no se tienen los estudios de la fase 3 y de la fase 2 se entregaron cifras alteradas", cuestionó.

Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), dijo en conferencia mañanera de este martes que se prevé que la próxima semana lleguen a México 200 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Angela Merkel ofreció AYUDA a Rusia porque la vacuna NO cumplió los requisitos y SOLO si esta vacuna es aprobada por la EMA, hasta entonces hablarán de una producción conjunta y también de su utilización.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Sputnik V se encuentra en fase 3 y en nuestro país, la Cofepris sólo ha autorizado las vacunas de Pfizer y AstraZeneca para su uso de emergencia.

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y Promoción de la Salud, la vacuna Sputnik V no se podrá aplicar en México hasta que no cuente con la autorización para uso de emergencia de la Cofepris.

Hungría se ha sumando a Bielorrusia, India y Emiratos Árabes Unidos en la lista de países que prueban esta vacuna, cuya eficacia, según Moscú, llega al 95%.