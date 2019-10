Soya, cerdo y pellejos, lo que contienen estas marcas de carne para hamburguesa: Profeco

CIUDAD DE MÉXICO.-Aunque las etiquetas de carne para hamburguesa digan que son de arrachera, sirloin, rib eye o pechuga de pollo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que hay una más de una docena de marcas que contienen soya, piel de pollo, se mezclan con carne de ave, cerdo o grasa de res.



Después de analizar en el laboratorio 35 marcas se encontró que al menos 13 tienen información no es veraz o es engañosa, porque no demuestran ser el corte que indican, o contienen otro tipo de cárnico sin indicarlo.



Se encontró que no hay información veraz en la marca Del Día hamburguesas de pollo que contienen 28% de soya; Bachoco Trosi hamburguesa Arrachera tuvo 12% de soya y tampoco comprueba en su etiqueta el contenido cárnico; en American Beef Steak Burger Arrachera hay 7% de soya y tampoco se comprobó que la arrachera sea uno de los ingredientes.



También se encontró soya en SuCarne deliburger con 22%; 18% en Rica Burger junior; 17.5% en Valley food tocino y; 9% Ugasa alimentos master Burger.



En la marca Pilgrim´s aunque dice que es 100% de pechuga de pollo en realidad el segundo ingrediente es piel de pollo.



La información impresa en el empaque no fue veraz, aunque no contienen soya para el caso de: Bachoco Trosi Hamburguesa Sirloin; Canijo MX bajo las presentaciones Foodie Lab, Quiubole y hamburguesa de pollo con salsa Teriyaki; Great Value Arrachera; así como en tres presentaciones de Marketside Rib Eye, Arrachera y tocino.



Lo mismo ocurrió con Griller´s Sirloin; Soriana; Tyson Kids; Valley Foods en sus presentaciones Sirloin y Arrachera y Western Grillers.



Las marcas que tienen aproximadamente 18% de soya, pero sí lo declaran en etiqueta son: Altea; American Beef en sus presentaciones AB Best Burger, Older Grill, Older Grill con tocino y Rica Burguer. Así como Aurrera y La Tejana Burguer que contienen 9% de soya y que declaran en la información nutrimental del producto.

Mientras que las marcas que no tuvieron soya y que tienen una etiqueta completa son: Bachoco Trosi Hamburguesa Suprema de Res; Golden Hills en sus presentaciones Ribeye, Arrachera y Tocino.



Así como Great Value Carne para Hamburguesas Sirloin.



Las marcas que también muestran información completa y veraz, aunque tienen soya son Sukarne Deli burguer con 22%; Rica Burguer Junio con 18%, Ugasa Alimentos Master Burguer con 9% y Valley Foods Tocino con 17.5% de soya.



En la lista de las que ofrecen datos correctos y precisos sobre los ingredientes y el contenido del producto están Marketside carne para hamburguesas de 720 gramos y SuKarne hamburguesa de res de 720gramos.