Sonora pasa a semáforo verde ante Covid, anuncia Salud

HERMOSILLO, Sonora.- Sonora avanzará desde el próximo lunes 15 de marzo al semáforo verde epidemiológico (riesgo bajo), de acuerdo con la más reciente actualización de la Secretaría de Salud federal de dicha herramienta.

Hace dos semanas, el pasado lunes 15 de febrero de 2021, la entidad sonorense cambió al semáforo amarillo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pese al avance, la autoridad sanitaria hace énfasis en que el verde no significa que no existe riesgo de contraer coronavirus, sino que se pueden retomar la mayoría de las actividades siempre y cuando se cumplan las medidas preventivas.

El doctor Ricardo Cortés Alcalá mencionó que "está en nuestras manos" retomar actividades de manera ordenada para evitar que se retroceda en el semáforo epidemiológico durante las vacaciones de Semana Santa.

¿Qué significa el color verde del semáforo del covid-19?

En esta señal se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

Se reinician:

Actividades escolares.

Actividades sociales.

Actividades de esparcimiento.

Junto con las actividades económicas plenamente desarrolladas.

En todos los niveles de riesgo epidemiológico se recomienda mantener las medidas de básicas de prevención como las siguientes:

Lavado de manos durante al menos 20 segundos con agua y jabón, en caso de no contar con agua y jabón se pueden usar soluciones alcoholadas al 60%.

Limpiar (con agua y jabón) y desinfectar (con una solución clorada) las superficies y objetos de uso común.

Mantener una sana distancia entre personas (de 1.5 metros a 2 metros), en caso de no poder mantener esta distancia usar cubreboca, por ejemplo en el transporte público.

Etiqueta respiratoria (cubrir nariz y boca con el ángulo interno del codo o con un pañuelo desechable).

En caso de presentar síntomas compatibles y no formar parte de un grupo vulnerable ni tener indicios de dificultad respiratoria, recuperarse en casa.

Salud indica que deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el que se encuentren a nivel local.

Ya que de no hacerlo, afirma, se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.