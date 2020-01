Solo buscamos mejor futuro: Migrantes de Cuba en Reynosa

REYNOSA, Tamaulipas.- Cientos de migrantes cubanos llegaron ayer a la mitad del cruce del puente Reynosa-Hidalgo en una marcha para agradecer a ambos países por resguardarlos.

Los cubanos, quienes se encuentran albergados en Reynosa hasta que Estados Unidos defina su situación migratoria, llevaban banderas y flores blancas.

La manifestación estuvo vigilada en todo momento; desde temprano, el puente internacional fue cerrado en tanto que helicópteros de la Policía Federal y de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos realizaban rondines.

“Muchos tienen un mensaje erróneo de la migración cubana, pero no somos como nos pintan: nosotros no violamos fronteras, no atacamos al pueblo de México, no destruimos parques, no rompemos cercas, no tiramos piedras. Nosotros sólo somos migrantes pacíficos en busca de un futuro mejor”, expresaron en referencia a lo ocurrido en la frontera sur de México.

Yoandry Bolaños, quien desde hace seis meses está en Reynosa, mencionó que buscan llamar la atención para que el mundo se entere de que por medio de la paz se puede lograr mucho.

“Nuestra posición es pacífica. Estamos en contra de lo que ha pasado en Chiapas y queremos decirles a los migrantes hondureños que lo que están haciendo no está bien, que ése no es el método; deben trabajar con buena voluntad para que todo fluya de la mejor forma”, aseguró Bolaños.

Indicó que tan sólo en Reynosa se encuentran cerca de 3 mil cubanos, quienes esperan que sus solicitudes de asilo sean resueltas por las autoridades de Estados Unidos.

“Vivimos en condiciones difíciles porque la solicitud de asilo se demora mucho y la espera es larga, pero tenemos que [hacerlo] y no desafiar las leyes mexicanas, ya que ése no es nuestro papel”.

Señaló que por el momento han aceptado empleos en Reynosa con el fin de poder salir adelante.

“Muchos son médicos, ingenieros o licenciados, pero hoy los vemos lavando platos para sobrevivir. La situación de empleo es difícil, porque las empresas no garantizan la estancia. Hay compañías que nos brindan trabajo y sus prestaciones legales como a cualquier mexicano; sin embargo, hay otras que sólo nos tienen de forma temporal”.



Mensaje de paz

Los migrantes cubanos llegaron al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, donde se había colocado una barrera y ya los esperaban elementos de la Policía Federal.

El contingente se acercó y a través de un altavoz agradeció a los gobiernos de México y Estados Unidos su apoyo.

“Nuestro mensaje de paz es para el pueblo mexicano, que nos ha abierto las puertas de esta gran nación, y para Estados Unidos, donde muchos de nosotros ya tenemos nuestras solicitudes de asilo”, expresaron.

“Queremos agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por ayudar a los migrantes cubanos. Nunca lo olvidaremos”, dijeron. También dieron gracias a los jueces de las cortes estadounidenses por estudiar y revisar cada una de las solicitudes de asilo.