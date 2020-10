Simpatizantes deben decidir dirigencia de Morena y se debe respetar el resultado: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los ciudadanos deben decidir la dirigencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y se debe respetar el resultado de la encuesta, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre la situación que vive Morena con dos de los aspirantes enfrentados por los resultados de una primera encuesta.

“Así se ve quién es quién y apegarse a ese resultado…se vuelve hacer como lo están proponiendo las autoridades, en este caso es el INE (Instituto Nacional Electoral ) porque puede cambiar (resultado) dado de que ya no van a participar todos, ya son dos y ahora ya es distinto, que sea el pueblo, sea la gente militante, simpatizantes los que decidan”, dijo.

López Obrador afirmó que él se mantiene al margen, debido a que el Presidente ya no es el dirigente del partido.

“Yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo, se tiene que ir creando el hábito democrático y genera desajustes y confrontación, pero así es la democracia”, indicó.

El mandatario resaltó que el interés personal no debe afectar a un movimiento.

“El dirigente tiene que actuar con responsabilidad y humildad y apegarse a lo que la gente decida”, dijo.