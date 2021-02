"Si tuviste Covid-19 no eres inmune", recuerda Secretaría de Salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Con síntomas, o sin síntomas, graves o no, las personas que hayan dado positivo a coronavirus deberán seguirse cuidando, pues no son inmunes, señaló Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no transmisibles.

Añade que ello incluye continuar respetando las medidas sanitarias ante la pandemia, como sana distancia, lavado de manos, cubrirse al toser o estornudar, uso de cubrebocas o aislamiento.

Recordó que el uso de cubrebocas no solo corresponde al estar al "aire libre", sino también dentro de lugares que no tengan ventilación adecuada.

"Si yo me cuido, cuido a los demás", sentenció la dra. Nucamendi.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud también ha resaltado que aconseja a las personas que ya se contagiaron o recuperaron del virus vacunarse, pues la dosis está garantizada para todos.

Hasta la fecha casi 2 millones de personas se han infectado del virus Sars Cov-2, de los cuales un millón 482 mil 138 se han recuperado, según registros de la autoridad sanitaria Federal.