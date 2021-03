"Si me rifé": "La Reinota" reacciona a respuestas por devolver bomba de humo en #8M

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la marcha del 8 de marzo, en la que participaron miles mujeres, sin duda, uno de los momento más tensos fue cuando cayó una bomba de humo cerca de varias de las manifestantes.

Fue en ese instante cuando la usuaria @LilaCizas22, bautizada como La Reinota, tomó la bomba y la lanzó devuelta sobre el llamado "muro de la paz" que rodeaba el Palacio Nacional, mientras las presentes la ovacionaban gritándole "¡Eso hermana!".

Este momento la volvió viral y lejos de los comentarios por su físico, la mayoría la reconoció por esta acción. Hellen, fue reconocida por las feministas, y en ella encontraron inspiración y la la plasmaron en ilustraciones, dibujos u animaciones con las que se inundó Internet y se convirtió en tendencia.

No se quien seas pero quiero ser tu amiga. �� pic.twitter.com/RyKr6CHe0j

De principio, Hellen había preferido quedarse en casa y manifestarse desde ahí, transmitió en vivo y con una bocina entonó cantos feministas desde su ventana. No obstante, cambió de decisión, pidió un taxi y se sumó de manera presencial, sin pensar que se convertiría en tendencia nacional.

Esta es la mejor imagen que he visto de #LaReinota . Mujeres revolucionarias, mujeres históricas pic.twitter.com/LKxZdFgCaX

@LilaCizas gracias por ser tan valiente, por tomar coraje en ese momento!! Me inspiraste en hacerte este dibujo espero te guste #8M #feminismo #LaReinota pic.twitter.com/WDF4LKJAtU

Luego, reveló que trató de no interactuar y seguir con el paro, pero le fue imposible al ver todos los comentarios hacia ella que le llenaron el corazón.

Hermanas! Qué diver ha sido el día de hoy. Hice paro y traté de no interactuar, pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto. Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad, me vale".