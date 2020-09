Si juez deja en libertad a Ancira, pediré que se le investigue: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en caso de que un juez deje en libertad a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), sin que haya reparado el daño por el sobreprecio de 200 millones de dólares que recibió de Pemex por la planta chatarra de Agro Nitrogenados, pedirá que se le investigue.

Si no devuelven los 200 millones de dólares a la hacienda pública, pues no hay reparación del daño, así tan sencillo, no le hace, pero no puede ninguna autoridad, creo yo, dar alguna garantía a los implicados si no se repara el daño, al menos nosotros no lo vamos a permitir.