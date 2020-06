Si hay rebrote de Covid-19 se rectificará; hay que quedarse en casa, no hay vacuna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - Con la reapertura si hay un rebrote de Covid-19, se rectificará, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar de las regiones que más le preocupan hasta el momento.

En Tabasco no cede, en la Ciudad de México no hay un descenso claro, vamos a estar observando lo que sucede y se va a cuidar la salud del pueblo. No vamos a actuar con rigidez, sino de manera flexible; si se necesita rectificamos en alguna región, si vemos que hay rebrotes”, dijo.