Sheinbaum: predicciones por Covid-19 en México no se han rebasado por curvas y contagios

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que "no se han rebasado las predicciones, en el modelo nosotros estamos en el margen", respecto a los contagios por coronavirus o Covid-19 en la Ciudad de México y la curva de la epidemia en esta zona.

Sheinbaum mostró la siguiente curva para demostrar que se está en el límite de lo previsto.

La mandataria señaló que una de las explicaciones que ella tiene al respecto es que "las personas están llegando antes, lo que provoca que las personas estén más tiemppo en el hopital".

Sheinbaum detalló que los casos de pacientes no intubados son los que no han disminuido en los hospitales de la Ciudad, por lo que recordó el programa que presentó ayer para que las personas que no necesitan hospitalización o se encuentran en recuperación lo hagan en su casa.

Sin embargo, aclaró que "no podemos tener siempre a la Ciudad en semáforo rojo", por lo que hay que tomar medidas para la reapertura y el cambio de semáforos.

Curva que no se aplana en CDMX

Con 129 mil 184 contagios de Covid-19, 4 mil 883 más que el pasado martes, así como 15 mil 357 muertes, un incremento de 708 con respecto al día previo, las 32 entidades federativas se mantienen en semáforo rojo, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

En el décimo día de la “nueva normalidad”, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, detalló que 19 mil 897 casos conforman la epidemia activa, que hay mil 468 defunciones sospechosas y precisó que las 708 que fueron reportadas durante las últimas 24 horas ocurrieron en fechas previas.

Sobre la ocupación hospitalaria, mencionó que de las 23 mil 830 camas para atender a pacientes con Covid-19, 12 mil 878 mil están disponibles, mientras que en todo el país existen 8 mil 51 camas de cuidados intensivos, de las cuales, 4 mil 930 se encuentran disponibles y 3 mil 121 están ocupadas.

En camas generales, las entidades con mayor ocupación son la Ciudad de México, con 79%; le siguen el Estado de México, con 78%, y Guerrero, con 59%. En camas críticas, Baja California tiene una ocupación de 62%; la Ciudad de México, 62%, y el Estado de México, 61%.



Hugo López Gatell-Ramírez, subsecretario de Salud, dijo que la curva epidémica del Valle de México está estancada y se ha visto rebasada por las predicciones de modelos

matemáticos.

“El punto máximo sería el 7 de mayo, cosa que ocurrió, pero la predicción quedó rebasada porque hay persistencia, llevamos cerca de 18 días en los que se ha estancado el descenso de la curva, no tiene un patrón descendente, está en una meseta”.

En cuanto a las hospitalizaciones en la Ciudad de México y los municipios conurbados, comentó que se está por debajo de la predicción y no se han saturado las unidades médicas. En Terapia Intensiva, la predicción se ha visto rebasada.