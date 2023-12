Sheinbaum invitó a Javier Ibarreche a ver su documental y el tiktoker

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual candidata de Morena para las próximas elecciones presidenciales de 2024 invitó al popular tiktoker Javier Ibarreche a ver y comentar su documental, la respuesta se hizo viral.

Hoy sale Claudia el documental y te invito Javier Ibarreche a que lo veas y me digas si te gustó o no", dijo Sheinbaum a través de un spot publicitario.

El influencer, que se dedica realizar videos hablando sobre cine, habló sobre el video publicado en las redes sociales de la morenista.

Me acabo de enterar de que se me quiso involucrar de algún modo en la política mexicana a través de un video que dios bendito ya bajaron. Quiero aprovechar esta oportunidad para uno, decirles que no voy a responder esa mamada y 2, sepan que si en algún momento ven un video que tenga que ver conmigo y política, ese video no lo hice yo, no lo autorice yo".

Ibarreche remató asegurando que no hablaría sobre política porque no conocer sobre el tema.

“En este canal no se habla, ni se ha hablado, ni se hablará jamás, de nada que tenga que ver con política. Ni de un partido, ni del otro, ni a favor ni en contra de ni verga, nada. Lo que sea que ocurra en el mundo de la política durante 2024, yo no voy a opinar una chingada, porque soy bastante ignorante, hay un chingo que no sé, pero no soy pendejo como para andar opinando a pesar de no saber”, remató.